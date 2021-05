Facebook, il valore medio di ciascun utente è 16 dollari

Per Facebook il valore medio di ciascun utente è di 16 dollari al mese. A fare il calcolo il sito chartr.co che si occupa di statistiche, in base agli ultimi dati della trimestrale del colosso dei social network diffusi pochi giorni fa. Facebook ha riportato 26 miliardi di dollari di entrate in un solo trimestre. Grazie alla pubblicità mirata nei primi 3 mesi di quest'anno ha incassato più di 48 dollari per utente, cioè circa 16 dollari al mese (dati Stati Uniti e Canada). E' più di quanto molti servizi di streaming chiedono agli utenti per un abbonamento, osserva il sito.

Alla luce di queste elaborazioni, è ancora più chiara la contrarietà di Facebook nei confronti della nuova funzione privacy messa in campo da pochi giorni da Apple, che da' la possibilità agli utenti di limitare il tracciamento dei dati che le app possono condividere proprio ai fini della pubblicità mirata. Zuckerberg, spiega il sito il sito chartr.co sta cercando di affrontare il cambiamento in particolare puntando sull'ecommerce. E i numeri ci sono. Secondo il sito specializzato Engadget, il Marketplace di Facebook - lo spazio del social network in cui gli utenti comprano e vendono oggetti o altro tra di loro - ha 1 miliardo di utenti e ci sono più di un milione di negozi, con più di 250 milioni di utenti che interagiscono ogni mese con questi negozi.