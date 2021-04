Covid: Twitter include anche informazioni su vaccini

Twitter e il Ministero della Salute estendono la funzione di ricerca sul Covid-19 fornendo anche informazioni accurate sui vaccini. Il messaggio realizzato in collaborazione con il Ministero appare quando gli utenti in Italia cercano informazioni sul coronavirus includendo, appunto, anche le informazioni sui vaccini affinchè "i cittadini trovino agevolmente informazioni corrette da fonti autorevoli quando cercano termini e hashtag legati a questi temi" Il nuovo messaggio aggiornato permetterà agli utenti - spiega una nota - di visitare due differenti pagine sul sito del Ministero della Salute in base alle loro esigenze: informazioni generali sul Covid-19 o informazioni sui vaccini.

"Abbiamo lavorato con il Ministero della Salute sin dall'inizio della pandemia per assicurarci che i cittadini che utilizzano Twitter abbiano facilmente accesso ad informazioni di salute pubblica accurate e tempestive. Le persone che cercano termini relativi al Coronavirus e ai vaccini sono così indirizzate alle pagine dedicate sul sito del Ministero della Salute. Twitter è impegnata nella protezione delle conversazioni sulla piattaforma e garantire a tutti la possibilità di trovare informazioni provenienti da fonti autorevoli è parte di questa mission", spiega Ronan Costello, Senior Public Publicy Manager di Twitter in Europa. (ANSA).