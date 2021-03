Tim: accordo con Google per progetti educativi scuola

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Sarà presentata alla fiera Didacta, al via domani, la partnership strategica di Tim con Google che si arricchisce di un nuovo elemento, ossia la certificazione di Google for Education Partner in Italia.

L'accordo, si legge in una nota di Tim, "vuole individuare soluzioni che permettano alle istituzioni scolastiche e all'università il normale proseguimento delle attività didattiche in presenza, da remoto oppure in modo integrato". Si va dalle soluzioni applicative per la didattica digitale integrata, con i relativi servizi di assistenza specialistica e formazione, alla connettività fissa e mobile, alle soluzioni di security, fino ai dispositivi e ai corsi di formazione per docenti erogati da Tim Academy. Il progetto sarà presentato il 17 marzo alle ore 16 nel talk 'Innovare la didattica con Tim e Google for Education- l'esperienza delle insegnanti del Liceo Statale G. Guacci di Benevento'. (ANSA).