Boom di domini .it in anno pandemia, quasi 600.000 nuovi

In tutto il 2020 sono stati registrati 592.821 nomi a dominio .it, il 13,2% in più rispetto al 2019. La demografia digitale nostrana cresce così del 4,20%, per un totale di 3.374.790 nomi .it presenti in rete al 31 dicembre 2020, censiti dal Registro .it, organo dell'Iit-Cnr di Pisa che parla di "boom" del lockdown.

In particolare ad aprile e maggio scorsi c'è stato un "netto balzo di registrazioni", con un rispettivo +44% e +28% rispetto ad aprile e maggio 2019. Dei 428.788 nuovi nomi a dominio .it registrati tra gennaio e ottobre 2020, il 49% appartiene a persone fisiche, il 41% alle imprese, dato in controtendenza.

In particolare poi i liberi professionisti registrano un + 35% in un solo anno. Tra le regioni l'indice di diffusione di Internet vede in testa Trentino Alto Adige, tra le province Milano.