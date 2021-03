Twitter, debutta ad aprile funzione concorrente di Clubhouse

Debutterà pubblicamente ad aprile Twitter Spaces, la funzione audio che punta a rivaleggiare e a cavalcare l'onda di Clubhouse, il social di cui si parla tanto.

Tempi rapidi, dunque, per una iniziativa i cui test sono iniziati appena due settimane fa, che dimostrano quanto Twitter sia in grande evoluzione a distanza di 15 anni dal primo tweet, lanciato da uno dei fondatori della piattaforma ora amministratore delegato, Jack Dorsey, il 21 marzo 2006. Ora questo tweet è stato messo all'asta dallo stesso Dorsey e al momento ha raggiunto il valore di 2,5 milioni di dollari che andranno in beneficienza ad una associazione che si occupa di Africa.

La funzione Twitter Spaces, secondo il sito specializzato TechCrunch, arriverà sia su Android sia su iOS di Apple e tutti potranno aprire il loro spazio audio (Space) entro il mese di aprile (Clubhouse al momento è un po' più elitario, funziona solo su iOS e a inviti). La strategia di Twitter potrebbe essere anche remunerativa, fornendo di fatto un prodotto che in questo momento tutti vogliono, senza restrizioni di inviti e piattaforma, dando probabilmente la possibilità a utenti, creativi e influencer di monetizzare su uno spazio completamente nuovo. (ANSA).