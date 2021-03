Twitter segnalerà chi scrive fake news sui vaccini Covid

Twitter inizierà a etichettare tweet fuorvianti sui vaccini Covid-19 e sugli utenti che si ostinano a diffondere informazioni distorte. Il servizio di messaggistica ha introdotto una sorta di "ammonizione" che gradualmente si trasformerà in un divieto permanente dopo il quinto tweet ritenuto non fondato.

"Riteniamo che il sistema di ammonizione contribuirà a educare il pubblico sulle nostre politiche e ridurre ulteriormente la diffusione di informazioni potenzialmente dannose e fuorvianti su Twitter", ha affermato la società in un post sul blog. Gli utenti di Twitter riceveranno una notifica quando un tweet viene etichettato come fuorviante o deve essere rimosso per aver infranto le regole della piattaforma. Il secondo e il terzo avvertimento comporteranno il blocco dell'account per 12 ore. Con una quarta violazione, l'account verrà bloccato per sette giorni. Al quinto tweet, la sospensione sarà definitiva.