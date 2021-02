Facebook: arriva in Italia la Registrazione per i Giornalisti

Arriva anche in Italia la Registrazione per i Giornalisti su Facebook. Questa funzione offre la possibilità, per chi lavora per una testata giornalistica come dipendente o freelance, di registrarsi su Facebook e accedere a funzionalità di sicurezza che aiutano a proteggere ulteriormente il proprio profilo e l'account Instagram collegato. Lo spiega il social network in una nota.

Ai giornalisti registrati, il social fornirà l'accesso a CrowdTangle Search (una piattaforma di analisi) e la possibilità di richiedere il Blue Badge di verifica. La registrazione è volontaria, si può visitare la pagina dedicata nel Centro Assistenza di Facebook e cliccare su questo link

Lanciata a giugno 2020 inizialmente in Usa, Messico, Brasile e Filippine, la Registrazione per i Giornalisti viene così estesa ad altri paesi, tra cui l'Italia, con alcuni aggiornamenti rispetto al lancio. Può da oggi registrarsi chi possiede i seguenti requisiti: lavorare per una testata giornalistica registrata come pagina di notizie su Facebook (si può dimostrare fornendo un indirizzo email professionale che corrisponde al dominio della testata giornalistica); per i freelance, fornendo il link a cinque articoli che accreditano la persona come autore o collaboratore di una testata registrata come pagina di notizie su Facebook oppure un link alla propria biografia sul sito della testata o dell'editore.

"La registrazione rappresenta l'impegno di Facebook per poter meglio sostenere i giornalisti sulla propria piattaforma - spiega la società - continueremo a lavorare con le testate giornalistiche, gli accademici e le imprese per trovare altri modi per supportare i giornalisti registrati".