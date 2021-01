Google chiude progetto Loon,palloni aerostatici per Internet

Alphabet, la società madre di Google, chiude il progetto Loon quello dei palloni aerostatici che mirava a fornire Internet nelle aree più disagiate e con poca connettività. "Purtroppo, nonostante i risultati tecnici rivoluzionari del team negli ultimi 9 anni, la strada verso la redditività commerciale si è dimostrata molto più lunga e rischiosa di quanto sperato", ha spiegato la società in un blog post.

Loon è stato impiegato per fornire Internet a Porto Rico dopo l'uragano Maria nel 2017 e dopo un forte terremoto in Perù. I palloni di Loon sono alimentati da pannelli solari e utilizzano sistemi di intelligenza artificiale che consentono di cavalcare i venti di alta quota. Creata con una società indipendente all'interno di Alphabet nel 2018, l'impresa Loon è stata un'altra scommessa per il gigante della tecnologia, che include anche il progetto di auto a guida autonoma Waymo e la consegna del drone Wing.