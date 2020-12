Usa: Biden non erediterà i follower Twitter di Trump

(ANSA) - NEW YORK, 23 DIC - Joe Biden non erediterà i follower di Donald Trump quando assumerà formalmente l'account Twitter @POTUS e quello della Casa Bianca @WhiteHouse.

"Nel 2016 l'amministrazione Trump ha assorbito i follower del presidente Obama" come chiesto dallo stesso Barack Obama, afferma la campagna di Biden. "Nel 2020 Twitter ci ha informato che l'amministrazione Biden partirà da zero", mette in evidenza.

