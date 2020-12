Facebook compra Kustomer, aiuta business aziende sui social

Facebook ha annunciato l'acquisizione di Kustomer, una startup specializzata in piattaforme e chatbot di customer service per consentire alle aziende di gestire i clienti nei vari canali online. La mossa si inserisce tra gli sforzi di Facebook per aiutare le imprese a usare le app del suo ecosistema per fare affari.

I dettagli finanziari dell'accordo non sono stati resi noti, ma secondo il Wall Street Journal l'acquisizione valuta Kustomer poco sopra il miliardo di dollari.

"I messaggi sono diventati importanti tanto quanto le telefonate, e le aziende hanno bisogno adattarsi. Abbiamo assistito in prima persona a questo cambiamento, poiché ogni giorno più di 175 milioni di persone contattano le imprese tramite WhatsApp", scrive Facebook in un post. "Questo numero sta crescendo perché la messaggistica offre una migliore esperienza complessiva del cliente e incentiva le vendite delle aziende".