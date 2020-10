Covid: Instagram allunga le dirette video, live fino a 4 ore

Instagram spinge l'acceleratore sui video in diretta - uno strumento molto gettonato in tempi di lockdown - e va incontro ai nuovi modi in cui le persone stanno usando la piattaforma durante la pandemia. Il social dell'ecosistema Facebook ha annunciato un'estensione dei Live, che potranno durare fino a 4 ore e non più solo 60 minuti.

La novità, introdotta su scala globale, consentirà agli utenti di usare le dirette di Instagram per tenere eventi online, dai concerti alle lezioni di yoga.

Le dirette saranno conservate per un mese in un archivio apposito. Ciascun utente potrà quindi rivedere i suoi video per 30 giorni, e decidere di scaricarli o pubblicarli altrove, prima che siano cancellati.

I video in diretta, infine, saranno fruibili sulla Igtv, la tv di Instagram, in una sezione dedicata chiamata "Live Now".