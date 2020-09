Amazon lancia un programma per fare shopping ecosostenibile

Amazon porta avanti gli impegni contro il cambiamento climatico lanciando un programma per aiutare i clienti a comprare prodotti più ecosostenibili.

L'iniziativa si chiama "Climate Pledge Friendly" e consiste in un'etichetta che contraddistingue le merci che hanno ottenuto una o più delle 19 certificazioni di sostenibilità previste.

I prodotti contrassegnati negli Usa sono oltre 25mila, spiega Amazon, dagli alimentari ai casalinghi, dalla moda alla bellezza e all'elettronica di consumo.

"Climate Pledge Friendly è un modo semplice per i clienti di scoprire i prodotti più sostenibili che aiutano a preservare il mondo naturale", ha affermato il fondatore e Ceo di Amazon, Jeff Bezos. "Con 18 programmi di certificazione esterna e la nostra certificazione 'Compact by Design', stiamo incentivando i partner di vendita a creare prodotti sostenibili che aiutano a proteggere il pianeta per le generazioni future".

La novità si inserisce tra le iniziative di Amazon per raggiungere le emissioni zero nel 2040, dieci anni prima rispetto a quanto previsto dall'Accordo di Parigi sul clima. Il colosso dell'e-commerce si è già impegnato ad alimentarsi al 100% con energie rinnovabili entro il 2025, ha pianificato di investire 100 milioni di dollari in progetti di riforestazione e ha creato il Climate Pledge Fund, un fondo da 2 miliardi di dollari per sostenere aziende i cui prodotti e servizi faciliteranno la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.