Coronavirus:da Facebook corsi di formazione per ong italiane

Facebook ha annunciato un programma di formazione gratuito destinato alle Ong italiane. Si chiama "Spotlight: Social Good" e consiste in una serie di corsi di formazione online per aiutare fondazioni e associazioni no-profit far ripartire i progetti colpiti dalla pandemia. I corsi di formazione, al via il primo ottobre, sono dedicati a espandere le attività online della Ong, a sviluppare contenuti creativi e a fare uso concreto di strumenti digitali. Nel dettaglio, spiega Facebook in una nota, includeranno spiegazioni su come costruire la propria immagine online, parlare del brand sui social media, mantenere i contatti con i sostenitori e creare contenuti coinvolgenti attraverso diverse app gratuite.

"La crisi globale causata dal Covid-19 ha messo a dura prova le Ong. Molte di loro sono state costrette a definire nuovamente i loro progetti e altre hanno trovato estremamente difficile mantenere un contatto diretto con i propri sostenitori a causa dell'isolamento domiciliare", sottolinea Facebook. "Diverse organizzazioni del terzo settore hanno quindi deciso di operare completamente o parzialmente online. Tuttavia, per molte Ong, può risultare ancora difficile muoversi online non avendo la giusta conoscenza delle piattaforme digitali".

L'iniziativa fa parte di Facebook Blueprint, una piattaforma di formazione online che offre corsi gratuiti per realizzare campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram. Dal suo lancio nel 2015, ai corsi si sono iscritti più di due milioni di persone. (ANSA).