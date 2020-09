Usa 2020: dopo FB anche Twitter lancia spazio informativo

Dopo Facebook, a meno di due mesi dalle Presidenziali Usa anche Twitter lancia uno spazio informativo sulle prossime elezioni americane. Conterrà notizie autorevoli su scala nazionale e locale, streaming dei dibattiti e uno strumento per mostrare i candidati, insieme a informazioni su come registrarsi per il voto.

Nel dettaglio, spiega la piattaforma, l'hub posizionato in cima allo spazio Esplora conterrà notizie in lingua inglese e spagnola redatte da fonti accreditate o dal team di Twitter. Ci sarà anche lo streaming dei principali eventi elettorali come i dibattiti dei candidati, e ancora notizie e risorse locali, Stato per Stato.

Il centro informazioni è solo l'ultimo passo nella lotta alla disinformazione in vista delle urne. Twitter, infatti, ha già messo al bando gli spot elettorali, ampliato le norme contro le fake news, etichettato media di Stato, dando loro meno visibilità, e anche gli account dei candidati e dei funzionari governativi in modo da renderli riconoscibili.