Facebook contro cambiamento clima lancia centro informazioni

Facebook scende in campo contro il cambiamento climatico lanciando un centro informazioni sulla climatologia, che raccoglie notizie fornite da fonti autorevoli insieme alle buone pratiche per ridurre l'impronta ambientale. L'iniziativa - attiva da subito in Usa, Gb, Francia e Germania - arriva in vista della Settimana del clima, in programma dal 21 al 27 settembre.

Il centro informazioni sul clima ricalca nell'approccio quello sul Covid lanciato dal social nei mesi scorsi, che ha raggiunto due miliardi di utenti ed è stato usato attivamente da 600 milioni di persone. Nel dettaglio - spiega la piattaforma in una nota - fornirà materiale informativo da fonti attendibili come come il Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Ipcc) e il Programma ambiente dell'Onu (Unep), L'organizzazione meteorologica mondiale, l'agenzia Usa per la meteorologia (Noaa) e il servizio meteorologico del Regno Unito (Met Office) "Come abbiamo visto con gli incendi violenti nella costa occidentale degli Stati Uniti e le inondazioni nel Sud Sudan e in Asia meridionale, è chiaro che il cambiamento climatico è reale e la necessità di agire diventa ogni giorno sempre più urgente", scrive il Ceo Mark Zuckerberg in un post in cui evidenzia gli impegni di Facebook per l'ambiente.

"Per rispettare l'Accordo di Parigi limitando l'aumento delle temperature a 1,5 gradi centigradi, le emissioni globali nette dovranno essere zero entro il 2050. Per aiutare a raggiungere questo obiettivo - sottolinea Zuckerberg - le operazioni mondiali di Facebook raggiungeranno le emissioni zero entro il 2020, e prevediamo di arrivare alle emissioni zero in tutta la nostra filiera nel 2030".