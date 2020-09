Internet: in presenza e online, torna festival a Pisa

(ANSA) - PISA, 08 SET - Quattro giorni di eventi in città e tre mesi di festival online. Torna per la decima edizione l'Internet festival di Pisa, la manifestazione che indaga il web con sperti internazionali, panel, laboratori, contest e appuntamenti culturali, che quest'anno si amplia e si trasforma.

#Reset è la parola chiave dell'edizione 2020, che si svolgerà dall'8 all'11 ottobre con iniziative dal vivo e in streaming fino a dicembre. Il festival si articolerà in una decina di location rispettando sempre le norme anti Covid e il fulcro della kermesse sarà al centro congressi 'Le Benedettine', che ospiterà la maggior parte dei panel dal vivo, oltre alla mostra 'Hello World', percorso in technicolor attraverso la nascita e la crescita dell'informatica, sviluppato nei sotterranei dell'ex convento.

Tra gli ospiti attesi a Pisa a ottobre ci saranno il fisico informatico Alessandro Vespignani, tra i maggiori esperti di epidemiologia computazionale, e alcuni nomi di spicco della task force anti Covid del ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione come Paolo De Rosa, Dino Pedreschi e Fosca Giannotti, il responsabile digital del Vaticano Paolo Benanti, la filosofa Barbara Carnevali, lo scrittore Antonio Moresco, l'esperto di culture digitali Tiziano Cancelli, la studiosa di intelligenza artificiale Francesca Toni, il responsabile del laboratorio di Data Science and Complexity all'Università di Venezia Ca' Foscari Walter Quattrociocchi, l'architetto Massimo Roi, i giornalisti Alberto Flores D'Arcais, Anna Masera, Carlo Bartoli, Emiliano Bos e la book influencer Giovanna Burzio. I principali temi affrontati saranno la necessità di ridefinire lo spazio pubblico emersa con la pandemia, tra invasioni domestiche di scuola e lavoro e luoghi pubblici diventati poco funzionali, ma anche quella di imparare a leggere i Thick Data nei Big Data, ovvero l'interpretazione dei dati attraverso uno sguardo sociologico e antropologico. Il ruolo dei social sarà analizzato per l'influenza su informazione e democrazia, anche attraverso 'Infodemia', intervista condotta direttamente dal direttore di IF2020, Claudio Giua con diversi ospiti. Attenzione anche al clima e ai suoi mutamenti con l'installazione interattiva curata da Legambiente. Infine una sfida internazionale online sulla fisica quantistica, pensata come una Quantum Game Jam, coordinata da Marilù Chiofalo, dell'Università di Pisa e Sabrina Maniscalco, dell'Università finlandese di Turku. (ANSA).