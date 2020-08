Facebook crea nuova unità per i suoi servizi di pagamento

Facebook ha annunciato la creazione di una nuova unità dedicata ai servizi finanziari e volta ad armonizzare i sistemi di pagamento sulle sue piattaforme. Il gruppo si chiama Facebook Financial e sarà guidato da David Marcus, ex presidente di PayPal entrato nella società di Mark Zuckerberg sei anni fa. Il manager ha contribuito al progetto della criptovaluta Libra di Facebook.

Il gruppo, ha spiegato Marcus in un post, si occuperà di tutti gli strumenti relativi ai pagamenti che la compagnia sta sviluppando, come WhatsApp Payments, Facebook Payments e Novi, il portafoglio digitale pensato per Libra, in precedenza chiamato Calibra. Novi resterà sotto il diretto controllo di Marcus, ha precisato il manager. Per Facebook Payments, invece, la società ha assunto Stephane Kasriel.