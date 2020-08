Amazon cambia nome a Twitch Prime, ora è Prime Gaming

Amazon cambia il nome a Twitch Prime, il servizio dedicato ai videogame lanciato quattro anni fa e legato alla piattaforma Twitch, per lo streaming dei videogiochi, che il colosso di di Jeff Bezos ha rilevato nel 2014. Il servizio ora si chiama Prime Gaming, un nome in linea con le altre offerte che Amazon propone come Prime Music, per ascoltare musica in streaming, e Prime Video per film e serie tv.

Al pari del sevizio di cui prende il posto, Prime Gaming dà gratuitamente accesso ad alcuni videogiochi e canali, che risultano inclusi nell'abbonamento ad Amazon Prime.

"Prime Gaming continua a includere un'iscrizione mensile ad un canale Twitch, tonnellate di bottino fantastico nei tuoi giochi preferiti, oltre 5 giochi per PC ogni mese e altro ancora con il tuo abbonamento ad Amazon Prime", spiega Amazon.