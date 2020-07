Facebook: stampa, accordi con etichette per video musicali

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Facebook ha stretto accordi con Sony Music, Universal Music e Warner Music per ottenere il diritto di portare sul social network i video musicali, un ambito in cui domina YouTube. Lo scrive Bloomberg citando fonti informate sui fatti. L'intesa dovrebbe essere annunciata a breve.

Facebook avrebbe trattato con alcuni artisti ed etichette discografiche per acquisire i diritti esclusivi, anche se temporaneamente, di alcuni video musicali. In alcuni casi, Facebook si sarebbe detta disponibile a pagare i costi di produzione dei video e a promuoverli sul social. (ANSA).