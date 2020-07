Usa: ex moglie Bezos ha donato in beneficenza 1,7 mld

MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos, ha donato 1,7 miliardi di dollari in beneficenza nello scorso anno, ovvero dal divorzio dal Ceo di Amazon.

Donazioni che sono arrivate a gruppi e no profit che sostengono la comunità LGBTQ, l'uguaglianza di genere, quelle che si battono contro il cambiamento climatico e le disuguaglianze.

"Lo scorso anno mi sono impegnata a dare la maggior parte della mia ricchezza alla società che ha aiutato a crearla. Come molti ho guardato la prima metà del 2020 con un misto di strazio e orrore. La vita - afferma Scott su Medium - non smetterà mai di trovare modalità per esporre le disuguaglianze nei nostri sistemi. Quello che mi riempie di speranza è il pensiero di quello che può accadere se ognuno di noi inizia a riflettere su quello che può offrire".