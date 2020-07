Facebook, piano per aiutare la ripresa delle Pmi italiane

La creazione di un hub online #piccolegrandimprese, webinar e formazione sui diversi strumenti digitali a disposizione, una diagnosi gratuita sul proprio grado di digitalizzazione, il lancio da settembre di una serie di giornate di formazione "Business Open Days" con esperti, una campagna Instagram che aiuti a promuovere le attività locali.

Sono le iniziative che Facebook mette in campo in Italia "per sostenere la ripresa economica delle piccole e medie imprese italiane, spina dorsale dell'economia nazionale e duramente colpite dalla crisi economica generata della pandemia da Covid-19". Tra i settori su cui si concentrerà il progetto - spiega una nota - e che vedranno iniziative ad hoc lanciate nel corso della seconda parte dell'anno, ci saranno commercio, export, turismo e cultura. L'iniziativa arriva dopo i 900 milioni di dollari di investimento di Google nel nostro paese.