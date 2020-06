Amazon scommette su auto autonome, verso acquisizione Zoox

Amazon scommette sulle auto autonome. Il colosso delle vendite online si appresta ad acquistare la start up Zoox in un'operazione da 1,2 miliardi di dollari. Secondo le indiscrezioni riportate dal Financial Times, Amazon intende lavorare con Zoox per creare una flotta di auto senza guidatore sfidando Waymo, la divisione di vetture autonome di Google. (ANSA).