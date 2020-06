Google, gioco insegna a bimbi sicurezza online

Con la quarantena per il coronavrus famiglie e bambini stanno trascorrendo più tempo su Internet e forse è il momento giusto per capire come vivere la rete in modo sicuro. Per questo Google ha messo a punto Interland, un gioco online interattivo pensato per far capire ai ragazzini dai sei ai 13 anni "i fondamenti della sicurezza online in modo divertente e coinvolgente".

Interland è un mondo immaginario composto da quattro territori in cui i bambini devono fronteggiare hacker, phishing, chiacchieroni e bulli. Attraversando il Fiume della realtà, che attraversa Interland scorrendo tra realtà e finzioni, i bambini imparano a non cadere nelle trappole del web e fare attenzione a cosa condividere e con chi ed avere più controllo del web.

Creato con l'aiuto di esperti di sviluppo di sicurezza digitale ed è adatto a tutte le età, il gioco si inserisce all'interno del programma Vivi Internet, al meglio, sviluppato per aiutare ragazzi, famiglie e insegnanti a vivere il mondo online in modo più consapevole.

In occasione del lancio di Interland e insieme a Fondazione Mondo Digitale, nuovo partner di Vivi Internet, al Meglio, tutto il prossimo weekend - sabato 20 e domenica 21 giugno - sarà dedicato alla scoperta degli Interland Lab, laboratori online gratuiti di 40 minuti ciascuno, in cui bambini nella fascia di età tra i 6 e i 13 anni potranno esplorare il mondo di Internet mettendosi alla prova col gioco. Ci si può iscrivere a questa pagina.