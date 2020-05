Coronavirus: Facebook, la presenza negli uffici sarà al 25%

Facebook sta organizzando il rientro al lavoro, a partire dal 6 luglio, con una serie di misure che prevedono tra le altre cose di limitare la densità di presenza negli uffici al 25%, spalmare i dipendenti su più turni e controllare la temperatura all'ingresso. Lo riferisce Bloomberg citando persone a conoscenza della situazione.

Le postazioni di lavoro saranno distanziate tra loro di circa due metri e ci saranno limiti al numero di persone nelle sale riunioni; le palestre interne saranno chiuse e nelle caffetterie i buffet verranno sostituiti da pasti pronti. I dipendenti dovranno usare le mascherine e, inizialmente, non sarà consentito l'accesso ai visitatori.

Sempre in base alle indiscrezioni, Facebook non sottoporrà i dipendenti al test per il Covid-19 ma potrebbe farlo in futuro, quando saranno reperibili i test rapidi. La compagnia di Menlo Park di recente ha reso noto che gli impiegati in condizione di farlo potranno lavorare da casa fino alla fine del 2020.