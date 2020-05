Coronavirus, su Instagram guide al benessere

Instagram pensa al benessere mentale degli utenti, messo a dura prova dall'epidemia, lanciando la sezione Guide su cui trovare consigli e suggerimenti. Le Guide raggruppano in un unico luogo i post di organizzazioni, figure pubbliche, creatori di contenuti ed editori, in modo da essere più facilmente consultabili per gli utenti.

Le prime Guide saranno dedicate proprio all'equilibrio mentale. "Consentiremo ai creatori di connettersi con organizzazioni di esperti per condividere risorse durante questo periodo, inclusi suggerimenti su come prendersi cura del proprio benessere, mantenere il contatto con gli altri, gestire l'ansia o il dolore", si legge in un post di Instagram.

Tra le Guide c'è ad esempio quella curata dalla Fondazione americana per la prevenzione dei suicidi che si chiama "Salute mentale e Covid-19", e quella britannica della Heads Toghether, che riunisce i post in cui si invita a essere gentili con gli altri, prendersi cura di sé e parlare di come ci si sente.