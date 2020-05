Arriva Facebook Shops per aiutare le Pmi online

Facebook fa un altro passo nell'eCommerce. Lancia 'Facebook Shops', vetrine virtuali per aiutare le piccole e medie imprese a potenziare le vendite online, in un periodo in cui l'epidemia del coronavirus ha fermato tanti negozi fisici. La funzione, disponibile anche in Italia, ha l'obiettivo "di rendere lo shopping sempre più immediato e consentire a chiunque, dal piccolo imprenditore al marchio globale, di usare le nostre app per connettersi con i propri clienti", spiega la società.

Le aziende potranno realizzare un unico negozio online: i clienti potranno accedere sia su Facebook sia su Instagram, potranno scegliere i prodotti da inserire nel catalogo virtuale e personalizzare la propria vetrina online. Sarà possibile trovare i Facebook Shops sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram di un'azienda, oppure scoprirli nelle storie o negli annunci pubblicitari. Negli Stati Uniti si potrà anche fare un acquisto direttamente sull'app, non solo sul sito dell'azienda.

E' ipotizzabile che questa funzione arrivi a cascata in altri paesi.

La nuova funzione di 'social commerce' prevede anche, come in un negozio, di chiedere aiuto ad un commesso, inviando domande e messaggi ad un'azienda attraverso WhatsApp, Messenger o Instagram Direct. Con il Live Shopping si potrà comprare un prodotto durante una presentazione video, come in una televendita.

Altra possibilità che Facebook sta testando nell'ambito di questo progetto, è quella di collegare i programmi fedeltà di alcuni esercizi commerciali al proprio profilo social. Partner di questa iniziativa sono Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Channel Advisor, CedCommerce, Cafe24, Tienda Nube and Feedonomics.