Ragazzi e materie scientifiche, formazione in Italia con Stanford

Avvicinare i ragazzi italiani alle discipline Stem, acronimo di science, technology, engineering and mathematics, per coinvolgere gli studenti che provengono da contesti di disagio socioeconomico e indirizzarli nel mondo del lavoro. E' il progetto Operazione Cielo, dell'associazione Il Cielo Itinerante: prevede sei summer camp dedicati ai ragazzi e il supporto dell'Università di Stanford.

"Bisogna sfatare il mito che la matematica vada bene solo per alcuni - dice Jo Boaler, professoressa di Matematica alla Stanford Graduate School of Education - Cambiando il metodo di insegnamento si può introdurre la materia a chiunque, superando le difficoltà. È interessante sapere che il nostro cervello può elaborare la matematica in modi diversi, non solo come numeri, ma anche come immagini. È importante pensare visivamente alla matematica, costruendo cose, muovendosi. Per i bambini diventa un argomento completamente diverso. Si rendono conto di avere modi differenti di pensare e valutare".

La volontà di diffondere le tematiche Stem ha anche una motivazione socioeconomica. "Le competenze tecnico-scientifiche aprono già oggi a settori con il più alto tasso occupazionale e progressione salariale" sottolinea Ersilia Vaudo, Founder e Presidente de Il Cielo Itinerante, nonché Chief Diversity Officer presso l'Agenzia Spaziale Europea (Esa). "In Italia - aggiunge - l'ascensore sociale è in discesa e dunque avere accesso a questo tipo di formazione può rappresentare una vera strada di emancipazione. Serve però un'azione coordinata e comune, mettendo assieme privati, aziende, associazioni e scuola, e creare un cambiamento sostenibile per il futuro".

Gli appuntamenti per i summer camp, dedicati ai ragazzi dai 10 ai 14 anni, si terranno a Napoli dal 5 giugno al 30 giugno presso la Casa di Vetro, a Milano dal 12 giugno al 7 luglio al quartiere Giambellino, a Roma dal 19 giugno al 14 luglio presso l'Istituto Comprensivo Melissa Bassi.