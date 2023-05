L'e-commerce in Italia vale 54 miliardi nel 2023

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Nel 2023 gli acquisti online B2C cresceranno del 13% e raggiungeranno il valore di 54 miliardi di euro. La penetrazione dell'online sul totale acquisti retail è del 12%, stabile rispetto al 2022". E' quanto segnala la Fondazione per la sostenibilità digitale nel suo rapporto 2023 sull'e-commerce. Il 63% del campione intervistato dichiara di usare siti e applicazioni di e-commerce, con la quota maggiore (41%) che dichiara di farne un uso regolare.

"Le opinioni dei cittadini delle città metropolitane - spiega la Fondazione - appaiono contraddittorie sugli effetti che il commercio elettronico sarebbe in grado di generare in particolare sulle piccole realtà commerciali: da una parte il 73% degli intervistati è convinto che sia destinato a distruggere i piccoli negozi. Dall'altra, però, se messi di fronte a un ulteriore elemento, la capacità di adattamento delle piccole realtà, una percentuale analoga di cittadini (72%) dichiara una visione opposta, secondo la quale esso rappresenterebbe invece un'opportunità".

"In realtà - sottolinea il rapporto - la contraddizione è solo apparente. perché anche chi ritiene che il commercio elettronico sia destinato a distruggere i piccoli negozi pensa che per quelli che sapranno adattarsi esso presenti importanti opportunità". (ANSA).