Microsoft allarga l'Alleanza per l'inclusione e l'accessibilità

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Microsoft Italia ha annunciato un aggiornamento relativo all'Alleanza per l'Accessibilità e l'Inclusione. Si tratta di un progetto che si pone l'obiettivo di stimolare, con una serie di attività sul territorio, il dialogo, lo scambio di idee e lo sviluppo di nuovi progetti per l'integrazione delle persone con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento nella vita sociale e lavorativa, facendo leva sul digitale. La novità è l'ingresso, all'interno dell'Alleanza, di nuovi membri: Aid, Crui e Tim, che si uniscono ai vari Barilla, Ey, Eni, Poste Italiane, Fondazione Adecco, Gruppo Sella, Unicredit, e Valore D, parte dell'iniziativa sin dal lancio nel 2019. Il percorso prevede, nei prossimi mesi, un lavoro con associazioni di categoria per lo sviluppo di operazioni che guardino alle reali necessità delle persone con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. I membri dell'Alleanza parteciperanno ad un programma di sessioni formative, hackathon in collaborazione con Codemotion, incontri e condivisioni di buone pratiche, così da favorire la nascita di progetti per l'inclusione e per la riduzione delle barriere in alcuni ambiti specifici tra cui: ricerca e innovazione, cultura ed educazione, prodotti e servizi. (ANSA).