Gli smartphone pieghevoli del futuro come una pergamena

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Srotolare uno schermo come fosse una pergamena. È il prototipo futuristico di pannello per dispositivi mobili che Samsung ha presentato alla Sid Display Week 2023 di Los Angeles, in California. La particolarità di tali pannelli è che possono essere arrotolati invece che piegati, per entrare in uno spessore minore ed estendersi di più di quanto possibile oggi con gli schermi "foldable" già in commercio. Chiamato Rollable Flex, il prototipo di display misura, una volta aperto, circa 10 pollici, partendo da meno di 2 pollici da chiuso. Il movimento che aziona l'apertura è rappresentato da un motore che spiega il pannello come una pergamena. In passato, l'azienda coreana aveva presentato tipologie di schermi che potevano srotolarsi ma solo triplicando le dimensioni iniziali. Qui, secondo Samsung, il rapporto dimensionale è di cinque volte la misura di partenza. "La caratteristica più importante è che siamo stati in grado di trasformare un display di grandi dimensioni difficile da trasportare in un fattore di forma portatile, rendendolo arrotolabile", ha dichiarato la divisione Samsung Display in un comunicato stampa. Alla conferenza Sid 2023 c'è stato anche spazio per altri prototipi. Ad esempio Flex In & Out, un nuovo concetto di telefono pieghevole che può ruotare di 360 gradi, consentendo di piegare il dispositivo sia verso l'interno che verso l'esterno. La società ritiene che questa tecnologia renderà possibile costruire smartphone con display flessibile più leggeri e sottili. Infine, Slidable Flex Duet, un pannello che scorre da entrambe le estremità di uno smartphone, offrendo così maggiore versatilità rispetto alle già innovative soluzioni mostrate al Consumer Electronic Show di Las Vegas, lo scorso gennaio. (ANSA).