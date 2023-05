Netflix, abbonamento solo per nucleo domestico

''L'account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi'' ma chi invece è ''un utente extra'' dovrà pagare un costo aggiuntivo di 4,99€/mese.

Lo annuncia Netflix che a partire da oggi inizierà ad inviare una email di spiegazione agli abbonati in Italia che condividono l'account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico. L'abbonamento extra però ''attualmente non sarà disponibile per gli abbonati che pagano attraverso i nostri partner''.