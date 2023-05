Wsj, Samsung non abbandonerà Google come motore di ricerca

Samsung non sostituirà Google con il motore di ricerca Bing di Microsoft per i suoi dispositivi Galaxy. Lo riporta il Wall Street Journal. A metà aprile un'altra testata americana, il New York Times aveva segnalato che l'azienda sudcoreana stava considerando di abbandonare Google, preinstallato sui suoi dispositivi dal 2010, in favore dell'azienda di Redmond forse anche allettata dal fatto che quest'ultima sta investendo molto in ChatGpt e nei progressi dell'Intelligenza artificiale.



L'accordo con Google vale tre miliardi di dollari, quindi un eventuale passaggio al concorrente avrebbe significato un danno per il popolare motore di ricerca.

La transizione - spiega il Wsj - sarebbe stata fermata perché la valutazione interna a Samsung non avrebbe dato esito positivo.

E' probabile che, date le loro partnership commerciali e all'uso del sistema operativo Android, l'azienda fosse preoccupata di come il mercato avrebbe percepito una simile mossa. Samsung potrebbe essere rimasta anche impressionata dal dispiegamento di soluzioni nell'ambito dell'Intelligenza artificiale, anche nella ricerca, che Google ha mostrato all'ultima conferenza degli sviluppatori del 10 maggio. Big G ha il predominio nel campo dei motori di ricerca, con una quota di mercato del 63.51% secondo i dati di StatCounter.