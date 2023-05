Echo Pop, Show e Auto: da Amazon nuovi speaker Alexa

Sin dal lancio del primo speaker con Alexa, avvenuto nel 2015 negli Stati Uniti e nel 2018 in Italia, Amazon ha venduto oltre mezzo miliardo di altoparlanti intelligenti. Il gigante dell'elettronica ha ampliato, negli anni, la categoria, che adesso vede l'arrivo di ulteriori modelli: Echo Pop, Echo Show 5 ed Echo Auto. Il primo è un esemplare che riprende le forme cilindriche di Echo Spot, ma senza uno schermo e con un reparto audio migliorato. Echo Show 5 ed Echo Auto sono invece generazioni successive di modelli già in vendita, solo in parte rivisti nelle forme. Echo Show 5 gode di un nuovo sistema di altoparlanti e bassi più profondi ed è più veloce del 20% rispetto al modello del 2021. Echo Auto ha forme compatte e opzioni di montaggio flessibili. Si collega al bluetooth dell'auto o tramite cavetto per rendere "smart" lo stereo e trasmettere musica e audio delle chiamate, anche le conversazioni delle app più famose, come Zoom e Microsoft Teams.

Oltre alla dotazione hardware, Amazon si è concentrata su due filoni per la realizzazione dei nuovi Echo: privacy e sostenibilità. Gli speaker, come i precedenti, includono un pulsante per attivare e disattivare i microfoni, con la possibilità di eliminare, accedendo al proprio profilo dal web, le registrazioni utilizzate da Alexa per capire meglio le richieste degli utenti. Inoltre, gli Echo Show sono dotati di sportellini sulle webcam, da chiudere fisicamente quando si vuole evitare che altri componenti della famiglia, con accesso all'altoparlante, possano visualizzare la diretta video di quanto ripreso. I dispositivi appena annunciati presentano il logo Climate Pledge Friendly e sono certificati Carbon Trust.

"Il 99% degli imballaggi degli Echo è realizzato con materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, mentre il tessuto di Echo Pop ed Echo Show 5 (terza generazione) è realizzato al 100% con filato di poliestere riciclato post-consumo" spiega Amazon. Pop e Show 5 hanno inoltre una modalità di risparmio energetico per ridurre il consumo quando non in funzione.