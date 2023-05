Locatelli, sviluppo di nuove tecnologie favorisce l'inclusione

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Oggi è la Giornata mondiale dell'accessibilità digitale, una ricorrenza annuale nata per sensibilizzare chi si occupa di sistemi digitali sul tema dell'accessibilità e della disabilità. Il confronto con le persone con disabilità è fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone e supportare l'accesso e l'utilizzo delle tecnologie digitali nella vita quotidiana di tutti". Lo afferma la ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook. "Lo sviluppo di nuove tecnologie - aggiunge - favorisce l'inclusione offrendo maggiori opportunità di comunicare, lavorare e partecipare alla vita sociale. Le tecnologie sono avanzate velocemente nel corso del tempo ed è sempre importante sostenere ricerca e sviluppo per l'#accessibilità, e anche rendere sempre più disponibile, capillare e possibile l'utilizzo delle tecnologie inclusive su tutto il nostro territorio". (ANSA).