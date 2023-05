Twitter acquisisce Laskie, prima operazione dell'era Musk

A pochi giorni dalla nomina del nuovo Ceo, Linda Yaccarino, Twitter definisce la prima acquisizione dell'era Musk. Come anticipato dal sito Axios, il social network ha fatto propria la piattaforma Laskie, utilizzata per il reclutamento di personale specializzato in mansioni tecnologiche. Laskie si autodefinisce come una sorta di app per far incontrare la domanda e l'offerta di professionisti del tech, utilizzando un algoritmo di machine learning che, come nelle app di appuntamenti, può filtrare in automatico i requisiti richiesti dalle aziende, per proporre già i migliori candidati.

Uno dei fondatori di Laskie, il Ceo Chris Bakke, aveva precedentemente venduto la startup Interviewed a Indeed nel 2017. Axios riferisce che Twitter ha pagato decine di milioni di dollari per l'azienda, senza fornire una forbice dell'eventuale prezzo della mossa. L'acquisizione segna una delle prime iniziative importanti di Elon Musk, da quando a ottobre ha acquistato il servizio di social media per 44 miliardi di dollari.

La maggior parte delle operazioni finora si era concentrata nell'ottimizzazione dell'azienda, con il licenziamento di gran parte del personale e l'avvio di alcune pratiche per cercare di monetizzare il più possibile dall'uso del social, dal lancio del servizio in abbonamento Blue al rendere, a pagamento, l'accesso delle Api, l'interfaccia di programmazione di Twitter, per gli sviluppatori. Molti hanno visto la nomina di Linda Yaccarino nel ruolo di amministratore delegato come la volontà di Musk di migliorare la reputazione dell'azienda presso gli inserzionisti.