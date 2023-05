Gli acquisti online nel 2023 raggiungeranno i 54 miliardi

Nel 2023 gli acquisti online degli italiani cresceranno del 13% e raggiungeranno 54 miliardi di euro. I prodotti segnano un +8% rispetto al 2022 e a fine anno varranno 35,2 miliardi, mentre i servizi toccheranno quota 18,8 miliardi (+22%). E' quanto emerge dai dati aggiornati sul mercato eCommerce in Italia, secondo l'indagine dell'osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano. L'analisi è stata presentata in occasione dell'apertura di Netcomm Forum - l'evento di riferimento per il mondo digitale sui temi dell'evoluzione dell'eCommerce, del digital retail e della business innovation.

Nei prodotti, dopo il rallentamento generalizzato della crescita nel 2022, sono l'abbigliamento, il beauty e l'informatica i comparti più dinamici (con incrementi di circa il +10%), mentre frena la progressione del food & grocery (+1% rispetto a dodici mesi fa). Tra i servizi, continua la crescita del settore turismo e trasporti (+27% rispetto al 2022) e ticketing per eventi. La penetrazione dell'online sul totale acquisti retail è pari al 12%, stabile rispetto al 2022. "Fornire una fotografia dell'Italia del commercio digitale è quantomai un'attività complessa. Bisogna innanzitutto tenere conto delle nuove abitudini di acquisto dei consumatori, per i quali - soprattutto nel caso della Generazione Z - il confine tra online e offline non ha più senso di esistere", afferma Roberto Liscia, presidente di Netcomm.