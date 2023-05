WhatsApp, in prova funzione per modificare messaggi inviati

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Gli esperti del sito Wabetainfo, dedicato a WhatsApp, segnalano il lancio di una versione sperimentale dell'app per Android che presenta un'importante novità. Si tratta del tasto "edit", che permette di modificare un messaggio anche dopo averlo inviato. La stessa funzione è già presente in concorrenti come Telegram. Come spiegano da Wabetainfo, non c'è limite al numero di modifiche da apportare ad un messaggio se queste avvengono entro 15 minuti dal primo invio. Secondo il sito, il limite temporale è stato pensato per semplificare la correzione di un testo in maniera veloce ed evitare che venga stravolto il senso dato ad un messaggio. Ad oggi, l'unica alternativa per tornare sui propri passi con un testo scritto via WhatsApp è eliminare, per tutti, la frase e procedere con l'invio di una nuova. Un'opzione che ha senso solo se il destinatario non ha ancora letto il messaggio errato.

Un'importante precisazione sulla nuova funzionalità, soprattutto a seguito dell'attivazione, per tutti gli utenti, del multidispositivo per impostare lo stesso numero di WhatsApp su smartphone diversi, è che sarà possibile "editare" un messaggio solo dal telefono da cui è stato inviato e non dagli altri collegati. Per questioni di trasparenza, il messaggio modificato vedrà, al suo fianco, l'indicazione "modificato" con la data e l'ora. Al momento, la funzione è disponibile solo per pochi utenti beta e non è chiaro se e quando verrà implementata a livello globale. (ANSA).