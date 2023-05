Record dei brevetti in Italia nel 2022, volano quelli green

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Italia da record nel 2022 per le domande di brevetto pubblicate dall'European Patent Office (Epo): l'anno scorso sono state 4.773, 218 in più di quelle del 2021, con una crescita del 5%. Secondo l'analisi di Unioncamere e Dintec, dal 2016 l'aumento delle domande italiane di brevetto europeo è risultato pressoché continuo, con una variazione del 33% tra il 2015 e il 2022. L'Italia è in quinta posizione per capacità inventiva nell'Epo tra i paesi Ue e l'undicesima tra tutti i paesi del mondo. L'anno scorso l'88% delle domande pubblicate (4.188) proviene dalle imprese, il 5% dagli enti di ricerca e dalle università, e il restante 7% dagli inventori privati.

I brevetti provenienti dal settore produttivo sono cresciuti del 7% rispetto al 2021, segno di una forte accelerazione sul fronte dell'innovazione radicale dei prodotti. Le domanda italiane di brevetti con tecnologie green aumentano invece del 23% rispetto al 2021; il 29% di queste domande fa riferimento a quelle per la gestione e il trattamento dei rifiuti, cresciute del 22% l'anno scorso. Le altre tecnologie verdi che hanno manifestato una dinamica notevole sono quelle per le energie alternative (+72%) e quelle relative al design dei prodotti (+66%).

Nel dettaglio, secondo i dati di Unioncamere, tra il 2021 e il 2022 la crescita delle domande di brevetto pubblicate dall'Epo è stata trainata dalle attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel Nord-Est e nel Mezzogiorno (rispettivamente, +6% e +29%). Nella prima macroarea le regioni più dinamiche sono risultate il Friuli-Venezia Giulia (+21%) e il Trentino-Alto Adige (+12%); nella seconda l'Abruzzo (+93%), la Campania (+46%) e la Puglia (+14%). Nelle altre grandi circoscrizioni del Paese, le variazioni più significative nel numero delle domande si sono registrate in Liguria (+28%) e in Umbria (+57%). (ANSA).