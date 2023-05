Meta, l'intelligenza artificiale anche nella pubblicità

L'intelligenza artificiale entra anche negli annunci pubblicitari di Meta. Come riporta Reuters online, la società inizierà a testare questi strumenti per creare contenuti come testi e sfondi di immagini. Un gruppo selezionato di inserzionisti sarà invitato a sperimentare gli strumenti in una sorta di "parco giochi" che la società chiama AI Sandbox, hanno spiegato i dirigenti di Meta in un evento a New York.

I dirigenti non hanno però specificato quali e quanti inserzionisti avranno accesso allo spazio inizialmente, dicendo solo che è un piccolo gruppo. Meta ha però pianificato di concedere l'accesso a più inserzionisti a luglio e di integrare alcune delle funzionalità in prodotti pubblicitari generici nel corso dell'anno L'annuncio segna la prima incursione del proprietario di Facebook e Instagram nel lancio di prodotti che utilizzano la tecnologia di intelligenza artificiale generativa, in scia della popolarità di ChatGpt. E arriva dopo poche ore che Google, competitor nella pubblicità online, durante la sua conferenza degli sviluppatori ha mostrato come l'IA si integrerà nei suoi prodotti più popolari, a partire dalla ricerca. (ANSA).