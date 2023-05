WhatsApp arriverà sugli orologi Wear Os entro l'estate

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Era una delle funzionalità più richieste dagli utenti di smartwatch con sistema operativo Google Wear Os e presto sarà realtà. Entro l'estate, arriverà sui Pixel Watch e Galaxy Watch 5 un'app nativa di WhatsApp. Vuol dire che, a differenza di oggi, non solo si potranno ricevere le notifiche sui messaggi in arrivo sul telefono e rispondere ma anche crearne da zero direttamente dal polso, ascoltare gli audio e inviare vocali, registrandoli parlando al quadrante. In vista dell'arrivo ufficiale, Meta, che ha collaborato con Google e Samsung per adattare al meglio l'applicazione sugli smartwatch, ha rilasciato una versione beta di WhatsApp per Android, la numero 2.23.10.10, che comprende già la cosiddetta "companion app" per l'orologio, da installare automaticamente all'aggiornamento. Ad oggi, solo gli iscritti al programma di prova possono scaricare il nuovo pacchetto. "Fino ad oggi gli utenti Wear OS potevano rispondere ai messaggi ricevuti su WhatsApp attraverso le notifiche, senza poter mandare messaggi ad altri interlocutori attraverso un'interfaccia dedicata.

Questo cambia con la nuova app, che consente di navigare fra le conversazioni recenti e le cronologie dei messaggi e rispondere utilizzando testo e voce" ha spiegato Sameer Samat di Google. In concomitanza con l'annuncio di WhatsApp, Google ha svelato anche Wear OS 4, la nuova versione del sistema operativo per dispositivi indossabili. Nato dalla fusione di Tizen OS di Samsung, è basato su Android 13 e vede una più stretta integrazione con applicazioni oramai consolidate come Spotify, che permetterà non solo di ascoltare i brani preferiti ma anche di scoprire nuove canzoni e podcast, scorrendo tra le finestre e i menu. Wear OS 4 dovrebbe debuttare sui prossimi Galaxy Watch 6, attesi dopo l'estate. (ANSA).