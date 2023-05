Trofeo 'phygital' agli Internazionali di tennis

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Arriva il primo trofeo digitale e sostenibile agli Internazionali Bnl d'Italia, la tappa romana dell'Atp Tour. E' creato dalla piattaforma blockchain Vechain, che si presenta in Italia. 'Phygital' è la combinazione delle parole 'fisico' e 'digitale', è un termine che descrive la combinazione di prodotti, informazioni o esperienze fisiche con, appunto, quelle digitali. Inserendo uno speciale chip - riconoscibile dagli smartphone - nel trofeo IBI 2023, è possibile accedere a video, foto e informazioni che permettono di accedere a un'esperienza digitale del trofeo fisico. Grazie a queste tecnologie, i trofei sono unici e non replicabili.

Inoltre, attraverso la scansione di un Qr code, partecipanti, appassionati e fan online degli Internazionali Bnl d'Italia potranno riscattare un Nft della collezione limited edition di racchette digitali "VeAce". E potranno partecipare ad un concorso che mette in palio, oltre a vari premi, due posti in posizioni privilegiate alla finale delle prossime Nitto Atp finals.

La base degli ecosistemi Vechain è la blockchain layer-1, VechainThor, "una struttura trasparente e decentralizzata, tra le piattaforme più efficienti da un punto di vista energetico - spiega la società - La sua infrastruttura è pensata per semplificare la gestione di transazioni complesse in totale sicurezza". (ANSA).