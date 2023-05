L'Intelligenza Artificiale più severa dell'uomo nei giudizi

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - I modelli di Intelligenza Artificiale sono più severi degli umani quando si tratta di esprimere giudizi relativi a violazioni delle regole. All'origine di questa discrepanza, come indica una ricerca coordinata da Marzyeh Ghassemi dell'Istituto di Tecnologia del Massachusetts (Mit) pubblicata su Science Advances, non ci sarebbe un problema di giudizio delle macchine ma errori nel modo in cui vengono addestrate. L'obiettivo degli sviluppatori che si occupano di IA è quello di riuscire a replicare alcune delle capacità umane tra cui quella di saper giudicare e valutare le violazioni delle regole, una capacità che può avere applicazioni in vari contesti come in ambito bancario nella determinazione di fornire un prestito o giudiziario nel determinare il rischio che un imputato possa ripetere un crimine. Già da tempo in alcuni paesi queste valutazioni vengono usate a supporto dei decisori umani ma quel che lo studio osserva è che generalmente le valutazioni delle macchine sono piuttosto severe e secondo i ricercatori ciò sarebbe dovuto a errori nell'addestramento dei modelli. (ANSA).