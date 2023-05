Accessibilità, Amazon porta i gesti sugli speaker Alexa

Con l'obiettivo di migliorare l'interazione con i propri dispositivi, Amazon ha reso disponibili i "gesti" sugli speaker Alexa Echo Show 8 (di seconda generazione) ed Echo Show 10 (terza generazione). Si tratta della possibilità di disattivare timer e sveglie semplicemente con movimenti delle mani, senza dover utilizzare la voce o toccare lo schermo touch degli altoparlanti. Una funzionalità che può tornare utile per chi ha difficoltà di linguaggio o mobilità ridotta. In questi casi, come in tutti gli altri in cui non è possibile accedere fisicamente agli Echo, sarà sufficiente alzare la mano davanti alla fotocamera per interrompere il timer o la sveglia. La funzione va però prima attivata, andando al menu delle impostazioni del proprio dispositivo, selezionando "Impostazioni", poi "Opzioni del dispositivo", quindi "Gesti". Dopo l'attivazione, si potrà provare il gesto davanti alla fotocamera dei dispositivi supportati. La novità è un'ulteriore prova dell'impegno di Amazon verso l'apertura nell'uso della propria tecnologia a persone con diverse abilità. Nei mesi scorsi, l'azienda aveva pubblicato la skill 'Edicola in Voce', da scaricare proprio sugli speaker Echo, realizzata in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per offrire una migliore esperienza d'uso nell'accesso alle notizie e approfondimenti per coloro che hanno problemi di vista.