Da Google al Nyt 100 milioni di dollari per usare contenuti

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Cento milioni di dollari in tre anni: è quanto Google pagherà al New York Times nel quadro di un accordo più ampio che consentirà all'unità di Alphabet di inserire contenuti del quotidiano su alcune delle sue piattaforme. Lo riporta il Wall Street Journal. L'accordo include la partecipazione del Times a Google News Showcase, un prodotto che paga gli editori per inserire i loro contenuti su Google News. L'intesa era stata annunciata dal New York Times in febbraio ma il quotidiano di Wall Street ha rivelato la cifra versata dal colosso del web al giornale della famiglia Sulzberger. L'accordo comprende anche una vendita più mirata degli abbonamenti, anche grazie al Play Store, l'utilizzo degli strumenti di Google per il marketing e la sperimentazione congiunta di nuovi prodotti pubblicitari. (ANSA).