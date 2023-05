Instagram punta sulla privacy con la funzione "Amici intimi"

L'app di condivisione foto e video, Instagram, potrebbe introdurre molto presto una nuova opzione per la condivisione dei post. Secondo lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, l'app di proprietà Meta sta lavorando ad una funzione con cui permettere agli iscritti di condividere un post solo con gli amici più stretti. La scoperta è arrivata tramite il lavoro di 'reverse engineering' di Paluzzi, ossia l'individuazione nel codice delle app di nuove funzionalità, mai viste nelle versioni precedenti. Stando a quanto riporta lo sviluppatore, "Close Friens" consentirà di scegliere il pubblico di interesse di un post, selezionando, prima di pubblicare una foto o un video, la cerchia di riferimento, se "tutti" oppure solo gli amici intimi.

Questo varrà sia per i post tradizionali che i Reels, visualizzati in alto nella prima pagina dell'applicazione. Al contempo, Instagram renderà disponibile un menu entro cui inserire i contatti che si ritiene siano appunto gli intimi, a cui verrà mostrato in automatico un post limitato. Paluzzi non ha individuato tempistiche di lancio ma è probabile che la sezione del pubblico sarà parte di un prossimo aggiornamento dell'app. Nei giorni scorsi, Instagram ha apportato delle novità alla sua piattaforma, tra cui la possibilità di aggiungere più link al profilo Instagram di un utente. Il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, nel presentare la funzione ha rivelato che si trattava di una delle più richieste da parte degli iscritti. Ad oggi, Instagram vanta 2,35 miliardi di utenti attivi mensili, con un valore pari a oltre 100 miliardi di dollari.