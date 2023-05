Sicurezza informatica, +7% di attacchi a livello globale

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - In crescita i cyberattacchi a livello globale: il ransomware è sempre il pericolo pubblico numero uno. Lo dice l'ultimo report della società di sicurezza informatica Check Point Research. Secondo gli analisti, gli attacchi settimanali in tutto il mondo sono aumentati del 7% nei primi tre mesi del 2023 rispetto ad un anno fa, con una media di 1.248 attacchi a settimana per ogni organizzazione. Il settore dell'educazione e ricerca ha subito il maggior numero di attacchi, con una media di 2.507 settimanali e un aumento del 15% rispetto al 2022. La minaccia principale è il ransomware, che blocca i sistemi che infetta, chiedendo un riscatto alla vittima per far si che torni in possesso dei suoi dati. Per Check Point Research, un'organizzazione su 31 a livello globale ha subito un attacco ransomware ogni settimana da gennaio a marzo di quest'anno. "Sebbene il volume degli attacchi sia aumentato solo marginalmente" spiegano i ricercatori "abbiamo assistito a diverse campagne ben strutturate da parte di criminali informatici, che stanno trovando il modo di sfruttare diversi strumenti per scopi malevoli. Gli esempi più recenti includono l'utilizzo di ChatGpt per la generazione di codice, così da aiutare gli hacker meno esperti a lanciare cyberattacchi senza sforzo". Nel suo Security Report 2023, l'agenzia di sicurezza afferma che nel primo trimestre del 2023 il settore Government/Military è stato il più bersagliato dallo specifico degli attacchi ransomware, con una media di un'organizzazione su 20 su base settimanale. Questo dato rappresenta un leggero calo del 2% rispetto all'anno precedente. Il settore Finance/Banking è stato il secondo più colpito, con un'azienda su 25 e una crescita del 32% rispetto al 2022. Il segmento Education/Research è al terzo posto, con un'organizzazione su 26 colpita da ransomware, un calo dell'8% su dodici mesi fa.

