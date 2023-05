Corsa al'IA, anche il browser Opera sposa ChatGpt

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Tra Microsoft e Google spunta Opera. Se il programma di navigazione web Bing con funzionalità di intelligenza artificiale è già un progetto pubblico, e Google lancerà alla conferenza per sviluppatori del 10 maggio il suo nuovo motore di ricerca, anche la concorrenza meno rinomata abbraccia l'IA generativa. Opera ha infatti presentato Opera One, un programma di navigazione rivoluzionato nell'aspetto e nelle funzionalità. Come da trend del momento, l'interesse è tutto su ChatGpt, che viene integrato in una barra del browser, per rispondere in maniera veloce alle domande degli utenti. Ma non è tutto: al suo fianco anche altre due piattaforme di IA, ChatSonic e AI Prompts, rispettivamente per la creazione di foto e il riassunto di ciò che contiene una pagina web visitata. I ricercatori dell'Università Carnegie Mellon di Pittsburgh in Pensilvania hanno scoperto che l'attuale design delle schede dei browser rende difficile passare da un'attività all'altra in modo fluido. Inoltre, secondo le ulteriori ricerche di Opera, la maggior parte delle persone si sente sopraffatta dalla confusione che si genera a causa delle molteplici schede aperte e vorrebbe che i browser facessero di più per aiutarli a gestirle. "Le nuove Tab Islands di Opera One affrontano questa sfida" spiega il team. "Le Tab Islands rappresentano una nuova funzionalità concreta per tenere insieme schede correlate tra loro in modo intuitivo, cioè senza costringere gli utenti a cambiare le loro abitudini". Opera One sarà lanciato nel corso dell'anno per computer Windows, Mac e Linux. (ANSA).