Apple: calo ricavi-utile ma trimestrale sopra attese

(ANSA) - WASHINGTON, 5 MAG - Apple ha chiuso il primo trimestre dell'anno con indici superiori alle aspettative di Wall Street ma per il secondo trimestre consecutivo ha registrato un calo delle entrate e degli utili, per la terza volta in un decennio, anche se i numeri sono migliorati rispetto a quello precedente e le vendite dei suoi iPhone sono state solide.

La societa' di Cupertino ha riportato ricavi per 94,8 miliardi (contro gli attesi 92-93 mld), con un calo del 3%, e un utile di 24,16 miliardi di dollari (gli analisti prevedevano circa 22 mld) contro i 25,01 mld dello stesso periodo dell'anno precedente, con un guadagno di 1,52 dollari per azione, mentre gli esperti si aspettavano 1,44 dollari. Le azioni Apple sono aumentate del 28% dall'inizio dell'anno, mentre l'indice S&P's 500 è salito solamente di quasi il 6%. Negli ultimi minuti di negoziazione, le azioni hanno toccato quota 167,72 dollari, in leggero calo negli ultimi 12 mesi. Le vendite di iPhone hanno generato entrate per 51,33 miliardi di dollari nel primo trimestre mentre gli analisti si aspettavano un importo più modesto di 48,66 miliardi di dollari. I ricavi nella sua divisione chiave dei servizi sono stati di 20,91 miliardi, leggermente al di sopra delle stime di Wall Street di 20,66 miliardi.

La società ha riferito che il suo consiglio di amministrazione ha anche approvato un programma di riacquisto di azioni proprie da 90 miliardi di dollari e ha aumentato il dividendo trimestrale regolare. Gli ultimi numeri arrivano dopo che la società californiana ha registrato in febbraio il suo primo calo dei ricavi trimestrali in quasi quattro anni, dopo che le restrizioni dovute alla pandemia sulle sue fabbriche cinesi hanno ridotto le vendite dell'ultimo iPhone durante le festività natalizie. Gli ultimi risultati appaiono piu' che soddisfacenti in un contesto di rallentamento economico mondiale e di calo dei consumi. (ANSA).