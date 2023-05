A giugno la presentazione delle novità per iOS 17

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Le voci sul prossimo iOS 17, il sistema operativo per iPhone, si susseguono velocemente nell'ultimo periodo. Il motivo è l'avvicinarsi della conferenza per sviluppatori di Apple, la Wwdc 2023, che prenderà il via il 5 giugno e durante la quale è attesa l'ufficialità dell'aggiornamento. Secondo le ultime indiscrezioni, rispetto a iOS 16 sembra che Apple si sia concentrata meno su miglioramenti estetici del software, già rivisto in molte parti lo scorso anno, per lavorare più a funzionalità specifiche.

La modifica principale dovrebbe riguardare l'interfaccia di selezione dello sfondo. Gli utenti potranno visualizzare fino a nove temi di sfondo in una visualizzazione a griglia, per scegliere anche quelli da eliminarne o spostare più in avanti.

In questo modo, sarà più semplice cambiare velocemente il tema, tenendo premuto il touch sulla scherma principale per far apparire il menu. Dalla schermata di blocco, si potrà anche condividere il tema dello sfondo con altri utenti di iPhone.

L'app Salute vedrà l'arrivo di una sezione Preferiti, disposta in una griglia di singole schede, ognuna delle quali potrebbe presentare grafici per visualizzare tutte le statistiche su parametri basilari. Stessa rivisitazione per Wallet, l'app che dividerà le carte di pagamento dai biglietti dei mezzi supportati, integrando anche menu per le voci Cash, Chiavi, ID e Ordini. In modo particolare ID anticipa quello che dovrebbe essere l'European Digital Identity Wallet, un unico sistema di riconoscimento dei cittadini dell'Unione valido sia per i rapporti con la pubblica amministrazione che enti terzi. Nel corso del 2022, alcuni stati Usa hanno già reso possibile la registrazione dei documenti di identità nel Wallet di iPhone, comprese le patenti di guida. Come di consueto, dopo la presentazione di giugno, iOS 17 dovrebbe essere reso disponibile all'arrivo dei nuovi iPhone, il prossimo settembre. (ANSA).