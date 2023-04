Musk vuole portare Microsoft in tribunale, 'ruba i nostri dati'

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Il proprietario di Twitter, Elon Musk, vuole citare in giudizio Microsoft con l'accusa di utilizzo non autorizzato dei dati degli iscritti al social network per allenare la sua intelligenza artificiale. "Si sono allenati illegalmente usando i dati di Twitter. Tempo di querela", ha scritto il multimiliardario in un tweet.

Musk in realtà non ha fornito ulteriori dettagli a sostegno del suo annuncio, ma il sospetto è che l'esternazione faccia parte di una diatriba in atto da qualche settimana tra le due aziende tecnologiche. Microsoft ha eliminato il supporto a Twitter dalla sua piattaforma di gestione pubblicitaria, utilizzata dagli inserzionisti. Twitter ha risposto utilizzando la regola con cui ha imposto a sviluppatori e inserzionisti di pagare per accedere alle sue 'Api', cioè le interfacce di programmazione necessarie per implementare funzionalità in applicazioni e progetti di terze parti. Per effetto di questa decisione, servizi di Microsoft come Smart Campaigns - che aiuta gli inserzionisti a gestire le campagne sui social media - a partire dal 25 aprile verranno bloccati se non pagano. La rinuncia del gigante americano potrebbe portare anche altri big a tagliare il supporto a Twitter dai loro prodotti e servizi, con effetto sui conti del social media. (ANSA).